Литва планирует приобрести мобильное приложение, фиксирующее длительный контакт с COVID-19

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Литва планирует приобрести мобильное приложение, которое фиксирует длительный контакт с человеком, заразившимся коронавирусом COVID-19.

«Не только Литва, и другие страны Балтии создают такие приложения, мы тоже хотим иметь такое приложение, состоится покупка. Она создана на платформе двух больших компаний, развивающих интернет-технологии, и она позволяет отслеживать именно близкий контакт», — сказал во вторник в интервью Литовскому радио министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

В среду в Литве отменяется карантин из-за коронавируса, и министр призывает людей не отказываться от масок в магазинах, местах скопления людей, хотя теперь они уже не будут обязательными.

Мобильное приложение планируется в августе

По словам министра, планируется, что приложение, фиксирующее длительный контакт с заразившимся, Литва может получить в августе. Установить его на смартфоне можно будет по желанию.

«Если фиксировать мобильным телефоном, то передвижение человека не очень точно между базовыми станциями, а здесь виден контакт с другим телефоном, на небольшом расстоянии, можно узнать, как долго человек находился рядом, и тогда информировать тех лиц, которые были рядом с заразившимся, что они были рядом, у них был контакт», — сказал министр о приложении.

А. Вярига также сказал в последний день карантина, что коронавирус никуда не делся и «всегда остается элементом беспокойства», однако подчеркнул, что страна научилась справляться с инфекцией — от жителей до лечебных и других учреждений.

В связи с тем, что в Литве стало меньше случаев заболеваний коронавирусом, со среды отменяется карантин, но остается в силе экстремальная ситуация. В стране за последние сутки было подтверждено пять новых случаев заражения COVID-19.