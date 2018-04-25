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TOP,Армия,Новости

Литва планирует увеличить количество военных и учредить новый батальон

Фото kam.lt/ I. Budzeikaitė

В ближайшие пять лет Литва планирует увеличить количество военнослужащих и создать новый батальон логистики на западе страны. 

Это предусмотрено в утвержденном в среду правительством проекта закона, в котором предусматривается принципиальная структура армии к 2024 году. Далее этот законопроект рассмотрит сейм.

В документе говорится, что общее предельное количество военных в литовской армии в 2024 году должно составлять от 21290 до 26850 человек.

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Количество профессиональных военных составит от 11400 до 15600. В данный момент в литовской армии служат  10618 военных, свидетельствуют последние данные Министерства обороны. 

Одновременно предлагается увеличить количество генералов и старших офицеров, предельное количество военных резерва, призываемых ежегодно на учения.

В законе предлагается не менять количество военных-добровольцев и военных активного резерва, призывников и кадетов. 

Такие показатели предлагаются, чтобы добиться заполнения военных единиц профессионалами в мирное время было не менее 70%.

В правовом акте также предусмотрено, что в 2024 году будет учрежден батальон логистики, который будет причислен к бригаде Zemaitija.

В данный момент в учрежденную в 2016 году бригаду Zemaitija входят четыре батальона – три батальона пехотинцев и один артиллерийский.

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