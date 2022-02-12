Литва планирует везти грузы по железной дороге в Италию

Фото BFL/Томаса Лукшиса

В следующем году Литва планирует начать железнодорожные перевозки в Италию, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

По словам заместителя министра транспорта и коммуникаций Юлюса Скачкаускаса, когда в прошлом году железнодорожная колея европейского типа Rail Baltica достигла интермодального терминала в Каунасе, литовские и польские железнодорожные грузовые компании начали регулярно перевозить грузы в страны Бенилюкса и Германию.

«Мы продолжаем поиск новых европейских рынков. Одно из них — это новое направление в Северную Италию, которое планируется открыть в следующем году», — отметил Скачкаускас в пресс-релизе.

По словам замминистра, в нынешних геополитических условиях актуально более широкое использование железнодорожного транспорта.

«Для Литвы особенно важно развивать транспортные коридоры через Карпаты в сторону Черного, Эгейского морей, а также сотрудничать с Польшей, Украиной и другими странами региона в продвижении перевозок полуприцепов по железной дороге», —подчеркнул Скачкаускас.

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