Литва по заболеваемости COVID-19 – 15-я в Европе, по смертности — 9-я

В последние две недели Литва оказалась на пятнадцатом месте по новым заражениям коронавирусом среди стран, которые оцениваются Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а по смертности страна находится на девятом месте.
Если оценивать только государства — члены Евросоюза (ЕС), то позиция страны не меняется.
На прошлой неделе Литва занимала 13-е и 11-е место по этим показателям соответственно.
По обнародованным Центром в четверг обновленным данным, двухнедельная заболеваемость в Литве составляет почти 261 случай на 100 тыс. жителей — что на 27 случаев меньше, чем было на прошлой неделе.
Первой среди 30 стран идет Чехия, в которой на 100 тыс. жителей за аналогичный период пришлось 1120 случаями, второй — Эстония с 703 случаями, третьей – Словакия с 526 случаями.
За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось чуть более 80 смертей (на 11 меньше, чем неделю назад), и по этому показателю Литва — 9-я в списке.
На первом месте по смертности — Словакия (почти 239 смертей на 1 млн жителей), вторая — Чехия (почти 187), далее следует Португалия (156).
Лучшие показатели по-прежнему у Исландии, Норвегии и Финляндии, а также у Дании и Лихтенштейна.