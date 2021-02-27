Литва по заболеваемости COVID-19 – 15-я в Европе, по смертности — 9-я

Первой среди 30 стран идет Чехия, в которой на 100 тыс. жителей за аналогичный период пришлось 1120 случаями, второй — Эстония с 703 случаями, третьей – Словакия с 526 случаями.

За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось чуть более 80 смертей (на 11 меньше, чем неделю назад), и по этому показателю Литва — 9-я в списке.

На первом месте по смертности — Словакия (почти 239 смертей на 1 млн жителей), вторая — Чехия (почти 187), далее следует Португалия (156).

Лучшие показатели по-прежнему у Исландии, Норвегии и Финляндии, а также у Дании и Лихтенштейна.