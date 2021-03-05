Литва по заболеваемости COVID-19 – 19-я в Европе, по смертности — 15-я

Nuotrauka pixabay.com

В последние две недели Литва оказалась на 19-м месте по новым заражениям коронавирусом среди стран, которые оцениваются Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а по смертности страна находится на 15-м месте.

На прошлой неделе Литва занимала 15-е и 9-е места по этим показателям соответственно.