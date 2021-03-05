Литва по заболеваемости COVID-19 – 19-я в Европе, по смертности — 15-я

В последние две недели Литва оказалась на 19-м месте по новым заражениям коронавирусом среди стран, которые оцениваются Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а по смертности страна находится на 15-м месте.
На прошлой неделе Литва занимала 15-е и 9-е места по этим показателям соответственно.
По обнародованным Центром в четверг обновленным данным, двухнедельная заболеваемость в Литве составляет почти 229 случаев на 100 тыс. жителей — что на 32 случая меньше, чем было на прошлой неделе.
Первой среди 30 стран идет Чехия, в которой на 100 тыс. жителей за аналогичный период пришлось чуть более 1995 случаев, второй — Эстония с 1038 случаями, третьей – Словакия с 562 случаями.
За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось почти 59 смертей (на 21 меньше, чем неделю назад), и по этому показателю Литва — 15-я в списке.
На первом месте по смертности — Словакия (почти 242 смертей на 1 млн жителей), вторая — Чехия (почти 208), далее следует Венгрия (134).
Лучшие показатели по-прежнему у Исландии, которая не входит в Евросоюз, и у Норвегии.