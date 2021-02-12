Литва по заболеваемости COVID-19 – одиннадцатая, по смертности – десятая в Европе

За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось чуть выше 104 смертей (на 23 меньше, чем неделю назад), и по этому показателю Литва — десятая в списке.

На первом месте — Португалия (334 смертями на 1 млн жителей), вторая — Словакия (221), далее Чехия (177).

Лучшие показатели у Исландии, Норвегии и Финляндии.

В Исландии в последние две недели на 100 тыс. жителей приходилось почти восемь новых случаев, не зафиксировано ни одной смерти. Также не зафиксировано ни одной смерти в Лихтенштейне, а по заболеваемости страна на двадцатом месте.

В Норвегии на 100 тыс. жителей — 69 новых случаев, на миллион жителей – шесть смертей, в Финляндии – 98 заболевших и восемь смертей.