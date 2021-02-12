Литва по заболеваемости COVID-19 – одиннадцатая, по смертности – десятая в Европе

В последние две недели Литва оказалась на одиннадцатом месте по новым заражениям коронавирусом среди стран, которые оцениваются Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а по смертности находится на десятом месте.
На прошлой неделе Литва занимала шестое место по обоим показателям.
По обнародованным Центром обновленным данным, двухнедельная заболеваемость в Литве несколько выше, чем 353 случая на 100 тыс. жителей — что на 180 случаев меньше, чем было на прошлой неделе.
Первой среди 30 стран является Португалия, в которой на 100 тыс. жителей за аналогичный период пришлось 1190 случаев, вторая — Чехия с 915 случаями, третья – Испания с 843 случаями.
За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось чуть выше 104 смертей (на 23 меньше, чем неделю назад), и по этому показателю Литва — десятая в списке.
На первом месте — Португалия (334 смертями на 1 млн жителей), вторая — Словакия (221), далее Чехия (177).
Лучшие показатели у Исландии, Норвегии и Финляндии.
В Исландии в последние две недели на 100 тыс. жителей приходилось почти восемь новых случаев, не зафиксировано ни одной смерти. Также не зафиксировано ни одной смерти в Лихтенштейне, а по заболеваемости страна на двадцатом месте.
В Норвегии на 100 тыс. жителей — 69 новых случаев, на миллион жителей – шесть смертей, в Финляндии – 98 заболевших и восемь смертей.