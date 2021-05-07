Литва по заболеваемости COVID-19 – пятая, по смертности – десятая в ЕС

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

По показателю заболеваемости коронавирусом Литва оказалась на пятом месте среди стран, которые оцениваются Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а по смертности страна находится на 10-м месте.

На прошлой неделе по этим показателям Литва была 6-я и 13-я соответственно.

По обнародованным Центром данным, двухнедельная заболеваемость в Литве составляет чуть более 576 случаев на 100 тыс. жителей — на 36 случаев больше, чем неделю назад.

По этому показателю первым в ЕС является Кипр, где за этот период на 100 тыс. жителей пришлось более 1145 случай, вторая – Швеция с почти 692 случаями, третья – Хорватия с почти 673 случаями.

За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось почти 67 смертей от коронавируса (на 10 больше, чем неделю назад), и по этому показателю Литва — 10-я в списке Сообщества.

На первом месте по смертности – Венгрия с почти 317 смертями на 1 млн жителей, вторая — Болгария с почти 271 смертью, далее следует Польша с примерно 157 смертями.

Лучшие показатели в Европе по-прежнему у Исландии, которая не входит в Евросоюз. Здесь за последние две недели на 100 тыс. жителей пришлось около 42 новых зараженных, не фиксировалось ни одной смерти, как и неделю назад.

Среди государств ЕС лучшие результаты сейчас у Финляндии и Португалии, здесь на 100 тыс. жителей приходится почти 55 и 61 зараженный соответственно.

В Португалии на миллион населения пришлось три смерти, в Финляндии — четыре.