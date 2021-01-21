Литва по заболеваемости COVID-19 – шестая в Европе, по смертности — четвертая

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Литва по приросту заболеваемости коронавирусом в течение двух последних недель оказалась на шестом месте среди европейских государств, мониторинг которых осуществляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), по смертности от ковида Литва занимает четвертое место.

На минувшей неделе Литва была на 4-м и 2-м местах соответственно.

Как показывают обновленные в четверг данные центра, заболеваемость в стране в течение двух недель составляет почти 716 случаев на 100 тыс. жителей.