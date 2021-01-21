Литва по заболеваемости COVID-19 – шестая в Европе, по смертности — четвертая

Литва по приросту заболеваемости коронавирусом в течение двух последних недель оказалась на шестом месте среди европейских государств, мониторинг которых осуществляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), по смертности от ковида Литва занимает четвертое место.
На минувшей неделе Литва была на 4-м и 2-м местах соответственно.
Как показывают обновленные в четверг данные центра, заболеваемость в стране в течение двух недель составляет почти 716 случаев на 100 тыс. жителей.
По этому показателю первой в списке значится Ирландия, где на 100 тыс. жителей приходится 1444 случая, второе место занимает Чехия с показателем 1363 случая, третье — Португалия с 1215 случаями.
За последние две недели на 1 млн жителей Литвы пришлось почти 186 смертей от COVID-19. По этому показателю Литва находится на 4-м месте.
На первом месте — Лихтенштейн с 391 смертью на 1 млн жителей.