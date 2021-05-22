Литва по заболеваемости COVID-19 – вторая, по смертности – девятая в ЕС

По показателю заболеваемости коронавирусом Литва остается на втором месте среди стран, которые оцениваются Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а по смертности страна находится на 9-м месте.
На прошлой неделе по этим показателям Литва была 2-я и 8-я соответственно.
По обнародованным Центром данным, двухнедельная заболеваемость в Литве составляет почти 563 случая на 100 тыс. жителей — на 37 случаев меньше, чем неделю назад.
За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось почти 56 смертей от коронавируса (на 11 меньше, чем неделю назад), и по этому показателю Литва — 9-я в списке Сообщества.