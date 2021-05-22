Литва по заболеваемости COVID-19 – вторая, по смертности – девятая в ЕС

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По показателю заболеваемости коронавирусом Литва остается на втором месте среди стран, которые оцениваются Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), а по смертности страна находится на 9-м месте.

На прошлой неделе по этим показателям Литва была 2-я и 8-я соответственно.