Литва почти 20 мигрантам из Ирака купила билеты на самолет

«Опять же – это неустойчиво, мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Важно также не допустить другие альтернативы, так как Минск ищет другие альтернативы, другие компании, которые выполняли бы эти полеты. Это на самом деле сложно, так как люди концентрируются в Минске. Будем надеяться, что они вернутся в Ирак», – сказал дипломат.

А. Абрамавичюс также признал, что прекращенные полеты могут быть «в любой момент» возобновлены, а перерыв в несколько недель позволяет службам Литвы сконцентрироваться на рассмотрении прошений мигрантов и вопросах их размещения.

По его данным, после того, как Литва стала строже контролировать границу и физически не пускать мигрантов, за две последние недели в Литву нелегально попало около 80 человек, преимущественно – из уязвимых групп.

«Все попавшие в последнее время мигранты оказались в Литве только по гуманитарным причинам, все остальные были направлены на пункты пересечения границы или в консульства», – сказал вице-министр.

В последние месяцы выросла нелегальная миграция в Литву из Беларуси, в общей сложности на границе в этом году уже задержано более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно – из стран Ближнего Востока и Африки, у большинства из них нет документов.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.