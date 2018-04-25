Литва почти за 2 млн евро купит лекарство для лечения симптомов коронавируса

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Правительство Литвы постановило приобрести за 1,95 млн евро лекарственный препарат ремдесивир для лечения вызванной коронавирусом пневмонии.

В среду кабмин перераспределил сэкономленные для этой цели средства Министерства здравоохранения, которые намечалось потратить на приобретение средств личной защиты от COVID-19. Препарат будет предназначен для лечебных учреждений.

«На эти средства будет приобретен лекарственный препарат Veklury 100 mg (ремдесивир), который зарегистрирован для лечения вызванной COVID-19 (коронавирусной инфекцией) пневмонии», — указывает Минздрав.

Сейчас в Литве проводятся клинические исследования этого и других лекарств, они будут продолжаться до апреля 2021 года.

Инициированное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) международное клиническое исследование «Солидарность» (англ. Solidarity) призвано изучить потенциально действенные лекарства от COVID-19. В Литве его проводит Вильнюсская университетская клиническая больница Сантарос вместе с Каунасской клинической больницей Литовского университета наук о здоровье.

В ходе исследования устанавливаются эффективность и безопасность лекарств ремдесивир, акалабрутиниба и бета-1а интерферона по сравнению со стандартным лечением заболевания, вызванного COVID-19. Участникам исследования выборочно назначается или стандартное лечение, или один из исследуемых препаратов.

Минздрав две недели назад информировал, что число число участников испытаний намечается увеличить до 200.