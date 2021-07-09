Литва поддерживает пересмотр международных принципов налогообложения прибыли

Литва поддерживает стремление пересмотреть международные принципы налогообложения прибыли, конструктивно участвует в процессе и надеется, что этой осенью будет достигнуто детальное соглашение, заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте на встрече с генсекретарем Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) Ульриком Кнудсеном.
Во время встречи основное внимание уделялось инициативе пересмотра международного режима налога на прибыль, повестке реформ в Литве, обсуждению деятельности ОЭСР в Беларуси, говорится в сообщении министерства.
«Пересмотр принципов налогообложения прибыли является назревшим решением, которое адаптирует налоговый режим к реальности 21 века. Мы поддерживаем как установление минимального тарифа налога на прибыль, которое позволит предотвратить путь агрессивному планированию налогов, так и стремление более справедливо распределять права обложения налогами прибыль глобальных корпораций между государствами», – отметила в пресс-релизе Г. Скайсте.
«Мы надеемся на окончательное решение в октябре, после чего выяснятся детали соглашения по международному налогообложению прибыли», – добавила она.
Во время встречи также шла речь о пандемии COVID-19 и перспективах роста экономики в Литве и в международном масштабе. Министр представила У. Кнудсену прогнозируемый рост экономики Литвы, который, вероятно, в этом году превысит 4% и далее будет расти в следующем году.
Г. Скайсте также подчеркнула, что ценит решение совета ОЭСР с учетом новых событий пересмотреть сотрудничество организации с Беларусью.