Литва поддерживает пересмотр международных принципов налогообложения прибыли

«Пересмотр принципов налогообложения прибыли является назревшим решением, которое адаптирует налоговый режим к реальности 21 века. Мы поддерживаем как установление минимального тарифа налога на прибыль, которое позволит предотвратить путь агрессивному планированию налогов, так и стремление более справедливо распределять права обложения налогами прибыль глобальных корпораций между государствами», – отметила в пресс-релизе Г. Скайсте.

«Мы надеемся на окончательное решение в октябре, после чего выяснятся детали соглашения по международному налогообложению прибыли», – добавила она.

Во время встречи также шла речь о пандемии COVID-19 и перспективах роста экономики в Литве и в международном масштабе. Министр представила У. Кнудсену прогнозируемый рост экономики Литвы, который, вероятно, в этом году превысит 4% и далее будет расти в следующем году.

Г. Скайсте также подчеркнула, что ценит решение совета ОЭСР с учетом новых событий пересмотреть сотрудничество организации с Беларусью.