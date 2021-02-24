Литва поднимет вопрос о нарушениях прав человека в Крыму

Еще в октябре ЕС внес в список шесть должностных лиц, связанных с совершенным в прошлом году отравлением А. Навального веществом «Новичок».

Кроме того, еще раньше ЕС не раз объявлял санкции в отношении России по причине осуществленной в 2014 году аннексии и разжигания войны в Восточной Украине.

Во время встречи Г. Ландсбергис и Д. Кулеба обсудили вопросы, связанные с контролем над пандемией, прививками, интеграцией Украины в Европу, ситуацией в Беларуси и России.