Литва поднимет вопрос санкций для ответственных за нелегальную миграцию – Г. Ландсбергис

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Осенью предполагается начать дискуссию о санкциях для тех, кто ответственен за нелегальную миграцию из Беларуси, говорит литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы должны направить совершенно четкий сигнал не только Беларуси, но и каждому диктатору, который решит использовать такой инструмент против Евросоюза (ЕС) или какого-нибудь из его государств, о том, что у него это не только не получится, но он получит в ответ», – сказал министр журналистам во вторник.

«Один из ответов – санкции: мы представили внешнеполитическому ведомству Европы список предприятий, людей, которые, по нашим данным, связаны с нелегальными потоками мигрантов, и как только ведомства вернутся из отпусков, можно будет начать дискуссию о санкциях против этих лиц и ведомств», – сказал он.