Литва обвиняет два российских штурмовых самолета в нарушении воздушного пространства

«Вчера, примерно в 9.45 два российских военных самолета предположительно нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море», — сказал в среду BNS представитель ВС, майор Гинтаутас Цюнис.

«Вероятно, это были два Су-24», — добавил он.

Впоследствии литовские должностные лица подтвердили факт нарушения воздушного пространства.

Представитель российского посольства был вызван в МИД Литвы, в связи с инцидентом ему вручена нота протеста.

Литовские должностные лица утверждают, что российские самолеты углубились в воздушное пространство Литвы на два километра и пробыли в нем около минуты.

Министр обороны Арвидас Анушаускас связывает действия России с проходящими на Балтике международными учениями BALTOPS, которые организованы США.

«Поскольку в этом регионе проходят учения BALTOPS, мне представляется, что они проявляют интерес к этой области», — сказал BNS министр.

По его словам, обычно при повышении военной активности союзников в Балтийском море Россия тоже увеличивает обороты.

«Однако эту активность можно осуществлять разными способами, — сказал А. Анушаускас. — Если это военная активность при наблюдении за проводимыми другой страной учениями, то ничего особенного в этом нет, самолеты наблюдают за самолетами, корабли — за кораблями».

«Но с Россией иногда бывает такая ситуация, что они используют проходящие у нас учения для агрессивных действий, например, имитируя атаку на какой-нибудь корабль союзников, выполняя агрессивные полеты и тому подобное», — добавил он.

Премьер Ингрида Шимоните сказала, что Литва хотела бы избежать нарушений воздушного пространства Россией.

«Этих (столкновений) лоб в лоб хотелось бы избежать и, очевидно, что безопасности региона такие дела не способствуют, но, видимо, такова цель», — сказала премьер-министр BNS после заседания правительства.

Проходящие с начала июня учения BALTOPS завершатся в пятницу. В них задействовано около 4 тыс. военных, 40 кораблей и 60 самолетов из 18 стран.