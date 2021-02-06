Литва подпишет договор ассоциативного членства с Европейским космическим агентством

Литва планирует стать ассоциированным членом Европейского космического агентства (ЕКА), в данный момент у страны статус сотрудничающего государства.
В среду на заседании правительство одобрило предложение обратиться к президенту с просьбой предоставить Министерству экономики и инноваций полномочия для подписания соглашения правительства и ЕКА.
«Вносимой Литвой членский взнос в размере 3 млн евро принесет отдачу в 8,4 млн евро. Ассоциативное членство предоставит право субъектам литовского бизнеса участвовать в различных программах ЕКА», – говорится в справке, предоставленном правительством.
По данным ЕКА, непосредственно инвестированный участниками программ 1 евро создает не менее 3,5 евро стоимости.
Министерство экономики и инноваций отмечает, что договор о сотрудничестве Литвы и ЕКА продлен до 27 сентября этого года – до того, как соглашение об ассоциативном членстве будет подписано и ратифицировано в сейме, в противном случае у Литвы не будет соглашения с агентством.
Сейчас за возможность участия в деятельности ЕКА Литва ежегодно платит около 1,3-1,4 млн евро.