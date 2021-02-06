Литва подпишет договор ассоциативного членства с Европейским космическим агентством

Литва планирует стать ассоциированным членом Европейского космического агентства (ЕКА), в данный момент у страны статус сотрудничающего государства.

В среду на заседании правительство одобрило предложение обратиться к президенту с просьбой предоставить Министерству экономики и инноваций полномочия для подписания соглашения правительства и ЕКА.

«Вносимой Литвой членский взнос в размере 3 млн евро принесет отдачу в 8,4 млн евро. Ассоциативное членство предоставит право субъектам литовского бизнеса участвовать в различных программах ЕКА», – говорится в справке, предоставленном правительством.