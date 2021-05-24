Литва покидает «раскалывающий» формат сотрудничества с Китаем– Г. Ландсбергис

«Литва уже не считает себя участницей 17+1 и не участвует в деятельности этой организации. В целом, если смотреть с перспективы Евросоюза, то это раскалывающий формат, поэтому всех членов сообщества я бы призвал добиваться более эффективного подхода в общении с Китаем в формате 27+1. Сила и влияние Европы – в ее единстве», – отметил глава МИД в переданном комментарии.

Первым о решении Литвы покинуть так называемый форум 17+1 сообщил портал новостей 15min.lt.

В формате сотрудничества 17+1 Литва принимала участие девять лет, с 2012 года.

Кроме Литвы, из стран ЕС в нем также действуют Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

Критики говорят, что этот формат раскалывает единство ЕС. Сторонники же утверждают, что это выгодный инструмент общения с Китаем, поскольку Литва не может общаться на таком высоком двухстороннем уровне, как крупные страны Европы.

Пока китайские инвестиции в Литве и двухстороння торговля не достигли очень большого масштаба, но в прошлом году рекордно вырос грузопоток, следовавший по литовских железным дорогам из Китая.

Литовская разведка предупреждала, что Китай расширяет свое влияние во всем мире, обеспечивая экономическими рычагами поддержку других государств в важных для Пекина вопросах.

В четверг Европарламент принял постановление не рассматривать соглашение об инвестициях ЕС и Китая до тех пор, пока будут применяться санкции Китая к европарламентариям и ученым.

Между тем, также в четверг сейм Литвы принял резолюцию, осуждающую поведение Китая с мусульманским уйгурским меньшинством, назвав политику Пекина «преступлениями против человечности» и «геноцидом».

Вильнюс также призвал ООН провести расследование начать судное расследование геноцида уйгуров в синьцзянских лагерях заключения», а также «призывает Европарламент и Еврокомиссию, ее председателя Урсулу фон дер Ляйен пересмотреть политику сотрудничества Евросоюза с коммунистическим правительством этой страны.

Реагируя на это, посольство Китая в Литве заявило на этой неделе, что резолюция сейма Литвы – это плохое политическое шоу, основанное на лжи и дезинформации, а Литва, таким образом, вмешивается во внутренние дела Китая.