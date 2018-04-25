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TOP,Политика

Литва – Польша: партнерский диалог

Фото lrv.lt

На прошлой неделе в Вильнюсе состоялось совместное заседание правительств Польши и Литвы, на котором были подписаны декларации о сотрудничестве. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис встретился со своим польским коллегой Матеушом Моравецким. С. Сквярнялис выразил поддержку Варшаве в споре с ЕС.

Премьер-министры подписали декларации о сотрудничестве между странами и по вопросу Беларуси, другие министры подписали декларацию о реализации плана по образованию национальных меньшинств, протокол о намерениях по железнодорожному сообщению Вильнюс-Варшава, соглашения по перевозке грузов. 

Сотрудничество железнодорожных компаний

Железнодорожные компании Литвы и Польши планируют запуск пассажирского поезда между Вильнюсом и Варшавой, а также договорились об учреждении совместного предприятия по грузоперевозкам в обеих странах, сообщает BNS.

Это предусмотрено в подписанных договоренностях между Литовскими железными дорогами (LTG) и Польскими железными дорогами (PKP), сообщило литовское предприятие. Церемония подписания проведена в контексте первого совместного заседания правительств обеих стран в Вильнюсе.

Предприятие грузоперевозок LTG Link, входящее в группу литовских железных дорог (LTG), и дочернее предприятие польских железных дорог PKP Intercity подписали протокол о намерениях, в котором закрепляются обязательства сторон соединить столицы обоих государств комфортным поездом во второй половине 2021 года. Планируется, что поездка будет длиться около 8 часов.

«В первое время мы ожидаем 35 тыс. пассажиров в год, а пика загруженности мы достигнем после завершения прокладки европейских рельсов до самого Вильнюса», — заявил гендиректор Литовских железных дорог Мантас Бартушка.

Перевозчики также подписали договор об учреждении совместного предприятия, которое будет заниматься интермодальными перевозками. 

Ежегодно между Литвой и Польшей перевозится 24 млн тонн грузов, из них — только 0,6 млн тонн по железным дорогам, границы страны ежегодно пересекают 1,8 млн грузовых машин.

Рынок электроэнергии

Министры Литвы и Польши обсудили торговлю электроэнергией с третьими странами, так как страны Балтии планируют не допускать на рынок электроэнергию с Белорусской АЭС, сообщает BNS.

Министерство энергетики Литвы сообщило, что министр энергетики Жигимантас Вайчюнас беседовал с министром климата Польши Михалом Куртыкой о синхронизации электросетей стран Балтии с европейскими сетями.

Ж. Вайчюнас заявил, что позиция Литвы по БелАЭС последовательна и неизменна — АЭС опасна для национальной безопасности страны, Литва не будет покупать ее электроэнергию. В этом вопросе Литве очень важно ощущать поддержку Польши в поиске решений краткосрочной торговли с Россией до окончания синхронизации. 

Литва, Латвия и Эстония в настоящее время согласовывают технические решения, которые помогут остановить торговлю электроэнергией с Беларусью. Польский министр заявил, что синхронизация сетей с перемычкой Harmony Link значительно увеличит энергетическую безопасность в регионе и снизит зависимость от третьих стран.

Ж. Вайчюнас отметил, что сейчас ожидается решение ЕК по финансированию крупного проекта — морской перемычки из Литвы в Польшу Harmony Link. Решение будет принято в начале октября.

Также на встрече обсуждались вопросы литовско-польского газопровода и морские проекты ветряных электростанций.

Польша поддерживает иск Литвы против Пакета мобильности

Польша поддерживает иск Литвы в Суде справедливости Евросоюза против Пакета мобильности, который ужесточает деятельность автоперевозчиков, заявил в Вильнюсе премьер-министр Польши М. Моравецкий. 

По его словам, положения пакета являются несправедливыми и протекционистскими, в этом вопросе Польша и Литва поддерживают друг друга в Суде справедливости, сообщает  BNS.

«Это свобода передвижения в транспортной сфере, это борьба с дискриминирующими положениями. Польша, как я могу декларировать из Вильнюса, присоединится к усилиям Литвы по борьбе за права наших предпринимателей в Суде справедливости ЕС», – заявил М. Моравецкий на пресс-конференции.

В начале сентября правительство Литвы решило обжаловать в Суде справедливости ЕС положения Пакета мобильности.

Пакет мобильности Европарламент принял в июле. Его в основном поддерживают старожилы ЕС, в частности, Германия и Франция. 

Как отмечает Министерство транспорта Литвы, отдельные положения правовых актов ЕС об обязательном возвращении грузовых автомобилей в государство, где учреждено их предприятие, об ограничениях каботажа, вступлении в силу правил командировок и отдыха водителей в условиях отсутствия соответствующей инфраструктуры не соответствуют политическим и экономическим интересам Литвы, а также негативно скажутся на бизнесе страны. 

Восточные европейцы говорят, что новый порядок вытеснит транспортные компании периферийных стран с рынка и увеличит загрязнение на дорогах в результате выхлопов.

Литва поддерживает Польшу в споре с ЕК

Как уже сообщалось, Европейская комиссия возбудила судебное дело против Варшавы, которую обвиняет в нарушении верховенства права в ходе судебной реформы. Польские власти утверждают, что реформа направлена ​​на отмену советского наследия в системе.

«Необходим диалог, надо договариваться. Нельзя угрожать Польше введением санкций. Мы никогда не согласимся с этим и не поддержим такие меры», — сказал С. Сквярнялис, добавив, что это внутреннее дело Польши – разобраться с советским наследием в правовой системе.

Он подчеркнул, что поддерживает Польшу и выступает за диалог между Варшавой и Брюсселем.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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