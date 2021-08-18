Литва получила аванс на сумму 289 млн евро на восстановление экономики

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Европейская комиссия (ЕК) во вторник перевела Литве на восстановление экономики аванс в размере 289 млн евро – 13% средств, которые планируется выделить Литве, сообщает Министерство финансов.

ЕК сообщает, что, в рамках Инструмента восстановления и повышения устойчивости экономики (EGADP) в Литве финансируются инвестиции и реформы, которые повлияют на экономику и общество страны.

«Первая выплата Литве простимулирует проведение в жизнь многообещающего плана восстановления и повышения устойчивости экономики. При помощи средства NextGenerationEU обеспечивается будущее более стабильной, цифровой и устойчивой Литвы. План цифровизации широкого охвата, а также реформы образования и научных исследований придадут ускорение инновациям и конкурентоспособности Литвы», – сказала для пресс-релиза председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.