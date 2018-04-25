Литва получит 61 млн евро на исследование коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) утвердила для Литвы финансовую помощь в размере 61 млн евро на научные исследования, связанные с коронавирусом, технологическое развитие и производство.
Как сообщает ЕК, эта помощь выделена в рамках временной схемы финансовло помощи государству.
Финансирование смогут получить предприятия, которые могут проводить подобные исследования или производить продукты. Помощь будет предоставляться в виде прямых дотаций.
Ее получат предприятия по производству лекарств, включая вакцины, аппараты искусственной вентиляции легких, защитную одежду, средства диагности и дезинфекции и др.