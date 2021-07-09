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Литва позаимствовала на международных рынках 750 млн евро

Фото lrv.lt

В четверг Литва разместила эмиссию 30-годичных еврооблигаций и позаимствовала на международных рынках 750 млн евро, сообщило Министерство финансов.  

По его информацию, проценты по этой эмиссии составили 0,75% годовых.

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Замминистра финансов Гедиминас Норкунас отмечает, что это уже четвертая эмиссия 30-годичных облигаций, которая фиксируется с низкой процентной ставкой на длительный период. 

В предыдущий раз на международных рынках Литва заимствовала в июле 2020 года, когда разместила эмиссию 30-годичных еврооблигаций на 1,75 млрд евро. 

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