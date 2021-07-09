Литва позаимствовала на международных рынках 750 млн евро

Замминистра финансов Гедиминас Норкунас отмечает, что это уже четвертая эмиссия 30-годичных облигаций, которая фиксируется с низкой процентной ставкой на длительный период.

В предыдущий раз на международных рынках Литва заимствовала в июле 2020 года, когда разместила эмиссию 30-годичных еврооблигаций на 1,75 млрд евро.