Литва позаимствовала на международных рынках 750 млн евро

В четверг Литва разместила эмиссию 30-годичных еврооблигаций и позаимствовала на международных рынках 750 млн евро, сообщило Министерство финансов.
По его информацию, проценты по этой эмиссии составили 0,75% годовых.
Замминистра финансов Гедиминас Норкунас отмечает, что это уже четвертая эмиссия 30-годичных облигаций, которая фиксируется с низкой процентной ставкой на длительный период.
В предыдущий раз на международных рынках Литва заимствовала в июле 2020 года, когда разместила эмиссию 30-годичных еврооблигаций на 1,75 млрд евро.