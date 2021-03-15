Литва предлагает ЕК создать четкий механизма одалживания вакцин – И. Шимоните

Как говорится в сообщении, на встрече положительную оценку получил тот факт, что в четверг общими усилиями государств Балтии и ЕК достигнуто важное сообщение о финансировании Rail Baltica из Фонда Евросоюза (ЕС) для общеевропейских инфраструктурных инвестиций (CEF).

Премьер Литвы подчеркнула, что Литву не устраивает прогресс с проведением в жизнь рекомендаций по стресс-тестам Белорусской АЭС (БелАЭС), напомнив о выводах Европейского совета относительно блокирования электроэнергии, выработанной на небезопасных электростанциях, чтобы она не попала на рынок ЕС.

Премьеры стран Балтии также обсудили ситуацию в Беларуси, они подчеркнули необходимую помощь белорусскому народу «не только на словах, но и на деле», стремление сохранить приоритетность этого вопроса в повестке дня ЕС.

«Единство ЕС должно сохраниться в плане единого отпора агрессивной политике России. Нужно поддерживать продемократические силы России, ее гражданское общкство и правозащитников», — говорится в сообщении.

Также премьеры подробно обсудили вопросы синхронизации энергостей, ядерной безопасности, региональной безопасности и обороны, «Восточного партнерства». Вместе с тем было отмечено, что БелАЭС «вредит устойчивости проведения в жизнь проекта синхронизации и развитию местных мощностей выработки электроэнергии».

«Глава правительства подчеркнула, что Литва ценит политическое обязательство Балтийских государств прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, однако нынешний анализ данных ясно показывает, что применяющаяся двусторонняя методика не действует. Выработаны принципы новой трехсторонней методики, предлагаемая Литвой новая методика торговли электроэнергией с третьими странами максимально препятствовала бы попаданию электроэнергии с БелАЭС на рынок стран Балтии», — говорится в сообщении.