Литва предлагает на уровне ЕС ужесточить экспорт товаров двойного назначения в РФ

В Литве призывают на уровне Европейского союза (ЕС) ужесточить экспорт товаров двойного назначения в Россию, которая уже более полугода ведет военные действия в Украине.
Об этом заявил в среду министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи с министрами иностранных дел стран Северной Европы и Балтии (NB8) в Каунасе.
«По мере истощения военных ресурсов, используемых Россией для войны, проявляется и изобретательность, и некоторые товары и продукты, которые ранее не использовавшиеся в качестве военных средств, могут таковыми стать. В связи с этим среди государств, участвующих в нашей встрече, была подтверждена политическая воля обратиться в Европейскую Комиссию и предложить пересмотреть экспортные списки», — сказал глава литовской дипломатии.
«Мы видим возможность продолжать предлагать различные способы закрытия лазеек», — сказал он журналистам.
Ландсбергис также подчеркнул, что необходимо выиграть не только войну в Украине, но и «нарративную войну», которую Россия пытается повернуть в свою пользу.
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