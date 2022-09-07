Литва предлагает на уровне ЕС ужесточить экспорт товаров двойного назначения в РФ

«По мере истощения военных ресурсов, используемых Россией для войны, проявляется и изобретательность, и некоторые товары и продукты, которые ранее не использовавшиеся в качестве военных средств, могут таковыми стать. В связи с этим среди государств, участвующих в нашей встрече, была подтверждена политическая воля обратиться в Европейскую Комиссию и предложить пересмотреть экспортные списки», — сказал глава литовской дипломатии.

«Мы видим возможность продолжать предлагать различные способы закрытия лазеек», — сказал он журналистам.

Ландсбергис также подчеркнул, что необходимо выиграть не только войну в Украине, но и «нарративную войну», которую Россия пытается повернуть в свою пользу.

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