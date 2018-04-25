Литва предлагает в ЕП резолюцию в защиту судей по делу 13 января от России

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

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Литва инициирует резолюцию в Европарламенте (ЕП), целью которой является осуждение начатых Россией расследований в отношении литовских судей, рассматривавших дело о событиях 13 января 1991 года (у Вильнюсской телебашни).

О готовящемся документе в среду сообщили находящийся в Брюсселе с визитом президент Гитанас Науседа и европарламентарий Юозас Олякас.

Г. Науседа сказал, что обсуждал этот вопрос с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

«Уважаемый председатель парламента среагировал, что подобная резолюция в Европарламенте, с осуждением таких действий, совершенно понятна», – сказал журналистам президент.

«Следует провести определенную подготовительную работы, и такая резолюция может появиться. Она действительно гарантировала бы независимость судей от грубых попыток другой страны покуситься на эту независимость», – добавил президент.

Ю. Олякас подтвердил BNS, что европарламентарии из Литвы несколько дней назад обсуждали возможность предложить такой документ с министром юстиции Эльвинасом Янкявичюсом.

Сам министр в конце июля обсуждал действия России против литовских судей с председателем Комитета по гражданским свободам и правам, правосудию и внутренним делам Европарламента (ЕП) Хуаном Фернандо Лопесом Агиларом.

Россия еще в июле прошлого года объявила о начале расследования в отношении литовских судей и прокуроров, связанных с рассмотрением дела 13 января, а в марте этого года бывшему прокурору Симонасу Слапшинскасу были заочно предъявлены обвинения.

Следственный комитет России информировал, что С. Слапшинскас заочно обвиняется в «противоправном уголовном преследовании граждан РФ», связанном с событиями 13 января 1991 года в Вильнюсе.

МИД Литвы назвал действия российской правоохраны «открытым давлением на Литву, ее суды и сотрудников правоохраны».

В марте этого года Вильнюсский окружной суд (ВОС) признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60-и бывших советских должностных лиц виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности за участие в советско

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

СССР хотел при помощи военной силы свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.

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