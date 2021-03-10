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Литва предложила помощь Эстонии, ждет ответа, чем могла бы помочь

Фото lrv.lt

Литва предложила помощь Эстонии, находящейся в трудной ситуации из-за коронавируса, и теперь ждет ответа, чем могла бы помочь, подтвердила премьер Ингрида Шимоните. 

«Мы информировали, что готовы помочь, теперь просто ждем от коллег в Эстонии, чтобы они указали конкретные потребности, чем мы можем помочь», — сказала премьер журналистам в сейме в среду. 

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По ее словам, Литва могла бы направить в Эстонию бригаду медиков, но сейчас нужно получить овет. И. Шимоните также подтвердила, что сейчас с визитом в Эстонию отправился министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. 

«Возможно, силами медиков, мы могли направить бригаду медиков, или какими-то другими средствами (…)», — сказала глава кабмина. 

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В Эстонии из-за стремительного распространения «британского» штамма коронавируса с четверга вводится жесткий карантин, а премьер-министр страны Кая Каллас назвала ситуацию «исключительно критической». 

В Эстонии последнюю неделю фиксировались рекордно высокие показатели заболеваемости COVID-19. 

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