Литва предложила помощь Эстонии, ждет ответа, чем могла бы помочь

По ее словам, Литва могла бы направить в Эстонию бригаду медиков, но сейчас нужно получить овет. И. Шимоните также подтвердила, что сейчас с визитом в Эстонию отправился министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

«Возможно, силами медиков, мы могли направить бригаду медиков, или какими-то другими средствами (…)», — сказала глава кабмина.