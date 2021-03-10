Литва предложила помощь Эстонии, ждет ответа, чем могла бы помочь

Литва предложила помощь Эстонии, находящейся в трудной ситуации из-за коронавируса, и теперь ждет ответа, чем могла бы помочь, подтвердила премьер Ингрида Шимоните.
«Мы информировали, что готовы помочь, теперь просто ждем от коллег в Эстонии, чтобы они указали конкретные потребности, чем мы можем помочь», — сказала премьер журналистам в сейме в среду.
По ее словам, Литва могла бы направить в Эстонию бригаду медиков, но сейчас нужно получить овет. И. Шимоните также подтвердила, что сейчас с визитом в Эстонию отправился министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
«Возможно, силами медиков, мы могли направить бригаду медиков, или какими-то другими средствами (…)», — сказала глава кабмина.