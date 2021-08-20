Литва прекращает транзит белорусских удобрений

«С одной стороны, можно сказать, что санкции применяются к субъектам США, но из практики знаем, что банки не примут расчетов за оказанные услуги в Литве в евро, не только в долларах. Предприятия, если есть субъект под санкциями, отказываются с ним иметь какие-либо бизнес отношения, чтобы избежать риска, и могу с уверенностью утверждать, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут идти через Литву», – отметил министр в интервью радиостанции Žinių radijas.

По его словам, грузопотоки снизятся с декабря, так как предприятия хотят сразу подготовиться и избежать любых рисков и неудобств в будущем.

«Простой пример — финансовый канал, если железные дороги перевозят удобрения, но банки не позволяют расчеты за эти услуги, уже из-за этого не будет перевозок. Бизнес в таком вопросе не будет рисковать», – считает М. Скуодис.

Он полагает, что около 10% удобрений, перевозимых через Литву, попадает в ЕС, а остальная часть идет в Китай, Индию, Бразилию и другие страны. С введением санкций, по мнению министра, стоимость калийных удобрений вырастет до 80 евро за тонну.

Позже представитель министра Габриэле Василяускайте уточнила для BNS, что сразу после объявления санкций цена выросла до 600 евро за тонну.

И все же он подчеркивает, что на ситуацию нужно смотреть комплексно и нельзя считать только потери. По его словам, должны увеличиваться грузоперевозки в самой Литве, переводя автоперевозки на рельсы, кроме того, будет увеличиваться поток грузов на Запад.

Главное – это люди

Глава Терминала сыпучих грузов (ТСГ) Клайпедского порта, который занимается погрузкой белорусских калийных удобрений, заявил, что с потерей своего основного груза компания не погибнет. Так Видмантас Дамбраускас реагировал на заявления министра транспорта М. Скуодиса.

«Я не подвергаю сомнению никаких решений, особенно решений Америки. Америка – далеко, и она со своего олимпа так видит. А я спокойный, прагматичный человек. Будем думать, какие-то решения будут приняты. Не погибнем», – сказал В. Дамбраускас информационному агентству BNS.

По словам В. Дамбраускаса, основная головная боль для него – работающие на терминале люди.

«Главное – жалко людей. 500 хорошо оплачиваемых литовцев уедет в Норвегию? Это моя главная головная боль. Предприятие – это в первую очередь люди», – добавил он.

Акционер ТСГ Игорь Удовицкий ранее говорил BNS, что после потери белорусского калия предприятие может переориентироваться и переваливать другие грузы, например, зерновые.

Потери порта

Клайпедский морской порт из-за санкций в отношении белорусского производителя калийных удобрений, который экспортирует свою продукцию через Клайпеду, потеряет как минимум 18 млн евро на судовых сборах, заявил один из его руководителей.

Видмантас Паукште говорит, что белорусские грузы составляют около 32% от грузооборота Клайпедского порта.

«Дирекция порта получает доходы от судовых сборов, то есть от тех судов, которые заходят в порт. Если не будет грузов, будет меньше судов, дирекция порта получит меньше доходов, и это можно оценить приблизительно в 18 млн евро», – сказал В. Паукште радиостанции LRT radijas.

Он отметил, что пока нет похожего потока грузов на замену, но Клайпедский порт продолжит инвестировать в инфраструктуру.

В настоящее время, говорит В. Паукште, начинается реализация четырехлетнего стратегического плана, чтобы порт создавал больше прибавочной стоимости. Например, интересной сферой он назвал производство и установку в порту ветряных электростанций, также упомянул о развитии южной части порта.

Санкции негативно скажутся на ценах

Потеря белорусского транзита не должна заметно сказаться на валовом внутреннем продукте (ВВП) Литвы, однако в результате разбалансировки рынка удобрений может ощущаться кратковременный рост цен на продукты питания, говорят экономисты.

Экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене полагает, что общая роль Беларуси в экономике Литвы за последние десять лет снизилась, а влияние потери транзита будет довольно незначительным.

«Для самой экономики это влияние будет ощутимо лишь на уровне десятых», – сказала BNS И. Гените-Пикчене.

«Наиболее болезненно это для тандема порта и железных дорог, но это лишь капля в море, пара предприятий. Разумеется, у этих предприятий своя специфика, инфраструктура, так что как ее задействовать – сложнейший вопрос, и, видимо, без убытков не обойдемся», – рассуждала она.

Экономист агентства коммуникаций Brandonomika Александр Изгородин также утверждает, что потеря транзита не составит серьезных проблем для общей экономики Литвы, потому что восстанавливается промышленность, растет экспорт, розничная торговля, ожидания потребителей держатся на высоком уровне.

Однако он обращает внимание на то, что проблема нарастает, потому что у Беларуси, которая является одним из крупнейших производителей удобрений в мире, будет намного меньше возможностей экспортировать свою продукцию в Европу.

«Это означает, что, когда эти санкции вступят в силу, возможен кратковременный рост цен на удобрения. Этот рост цен, по всей видимости, ощутит весь Евросоюз, в том числе и Литва, если иметь в виду, что в Литве люди тратят больше всего денег на продукты питания и напитки», – сказал BNS А. Изгородин.

«Но рынок, на мой взгляд, быстро приспособится, и на место белорусских удобрений придут другие конкуренты. Острым воздействие может быть месяц или два», – добавил он.

Потребуется помощь государства

Глава Литовских железных дорог (Lietuvos geležinkeliai) говорит, что после потери белорусских калийных удобрений и других белорусских грузов группе может потребоваться около 60 млн евро государственных субсидий на содержание инфраструктуры.

Примерно такой суммы выручки компания Lietuvos geležinkeliai лишится из-за потери удобрений «Беларуськалия» и других грузов из Беларуси, а вся литовская цепочка логистики потеряет более 100 млн евро.

«Похоже, что приближается тот момент, когда грузы остановятся, и это означает, что в год мы не получим около 60 млн евро выручки, а вся литовская цепочка логистики недополучит более 100 млн евро», – сказал М. Бартушка BNS.

«В связи с сокращением грузов из Беларуси, конечно, самыми важными являются грузы «Беларуськалия», но мы на сегодняшний день больше не возим грузы нефти и грузы гродненского «Азота». По нашим подсчетам, в год может потребоваться около 60 млн евро субсидий на инфраструктуру», – объяснил он.

Субсидии, по словам М. Бартушки, нужны, чтобы не перекладывать растущие расходы на инфраструктуру на других клиентов, прежде всего промышленных, потому что в противном случае придется примерно на 30% повысить железнодорожные тарифы.

Сейчас о новых грузах ведутся дискуссии с Украиной, компания также думает о направлении Турции.

В прошлом году Lietuvos geležinkeliai перевезла около 11 млн тонн удобрений «Беларуськалия», а белорусских грузов в целом – 18-19 тонн.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ