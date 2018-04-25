Литва приглашает квалифицированных специалистов и предприятия из Беларуси

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Официальные учреждения и социальные партнеры из Литвы приглашают создающие высокую добавочную стоимость компании и квалифицированных специалистов из сотрясаемой протестами Беларуси переехать в Литву.

Министерство экономики и инноваций утверждает, что в настоящее время проводятся встречи с представителями госучреждений и коммерческих ассоциаций, на которых обсуждаются препятствия, вызовы и предложения, как привлечь квалифицированных специалистов и прогрессивные компании из Беларуси в Литву.

По мнению министра экономики и инноваций Римантаса Синкявичюса, специалисты из Беларуси могли бы заполнить бреши в секторе IT Литвы.

«Мы приглашаем граждан и компании из Беларуси в нашу страну. Рынок труда Литвы сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов, которая особенно сильно ощущается в сфере информационных технологий, поэтому мы приветствуем приезд специалистов из Беларуси, которые смогут заполнить эту нишу», — заявил в пресс-релизе Р. Синкявичюс.

Хотя в энергетике, производстве удобрений, тяжелой техники и сельском хозяйстве Беларуси доминируют госпредприятия, в последние годы в Минске быстро развивается сектор информационных технологий — в нем по официальным данным работает почти 1,7 тыс. предприятий. Например, белорусская компания Wargaming создала популярную игру World of Tanks.

В середине августа представители сектора информационных технологий обратились к лидеру Александру Лукашенко с просьбой провести новые президентские выборы и остановить жестокость на улицах. Если это не будет сделано, компании пригрозили, что переедут в другие страны.

Вот уже несколько недель Беларусь сотрясают протесты, начавшиеся после объявления победы А. Лукашенко на президентских выборах. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными, требует новых выборов и освобождения политических заключенных.