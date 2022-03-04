Литва принимает беженцев из Украины

Nuotrauka BNS/ Vidmantas Balkūnas

Пока в Литве зарегистрировано несколько сотен украинцев, спасающихся от войны, но это число может непредсказуемо возрасти, предупреждают премьер-министр и министр внутренних дел Литвы.

«Мы пока не видим большого потока людей в Литве, но готовы его принять», – заявила премьер-министр Ингрида Шимоните на пресс-конференции во вторник.

По словам министра внутренних дел, сейчас в стране зарегистрировано несколько сотен украинцев.

«Лишь небольшое количество людей предпочитает использовать регистрационный центр или другое жилье», — сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Однако она предупреждает, что, хотя пока нет наплыва военных беженцев, ситуация может измениться в любой момент.

«Никто не может сказать, что в какой-то момент ситуация не переключится в совершенно другой режим и что у нас будет очень много людей», – сказала министр.

В понедельник она заявила, что Литва примет до 2 тысяч военных беженцев из Украины, находящихся в Молдавии, и предложила помощь в их переселении.

Ранее сообщалось, что Литва готова принять 10 тыс. беженцев из Украины, но рассматриваются и другие сценарии. Ранее критическим назывался сценарий, если страна должна будет позаботиться о 30 тысячах беженцев.

Премьер-министр И.Шимоните подчеркнула, что расчеты связаны с «уровнем комфорта», который может быть предложен беженцам. Она не исключила, что количество людей, покидающих страну, может «значительно возрасти», если в Украине продолжатся обстрелы городов.

По данным понедельника, с начала вторжения, произошедшего в минувший в четверг, в ЕС прибыло около 400 тыс. украинцев. Половина из них попали в Польшу.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ