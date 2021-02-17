Литва приобретет 17 тыс. дополнительных доз вакцины Novavax от коронавируса

Планируется, что эту вакцину начнет поставлять со второго квартала этого года.

«Преимущества вакцины – обычный температурный режим хранения (2 C – 8 C) и защита от Южно-африканского варианта. Хотя эффективность от этого варианта составляет около 50%, однако эффективность вакцины фармкомпании AstraZeneca к этому варианту составляет лишь 10%», – отмечает министерство.

Пока Европейское фармагентство одобрило три вакцины: Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca, все три этих вакцины используются в Литве.

Согласно действующим соглашениям с производителями Литве на данный момент достанется более 9 млн доз вакцин.

В Литве первой дозой вакцины от COVID-19 были привиты 102 тыс. 691 человек, двумя дозами – 55 тыс. 212 человек.