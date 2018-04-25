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TOP,Новости,Экология и климат

Литва присоединяется к инициативе Европейского пакта по пластику

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Чтобы оперативнее решать проблему загрязнения пластиковыми отходами и уменьшать использование одноразового пластика, Литва присоединится к инициативе Европейского пакта по пластику. В среду это одобрил кабмин Литвы.

Цель этого выработанного по инициативе Франции и Нидерландов пакта – поощрять ответственное использование пластика, его сбор, сортировку, повторное использование, переработку и применение части переработанного пластика в производстве.

«Министерство окружающей среды положительно оценивает эту инициативу и предлагает присоединиться на правительственном уровне, потому что при проведении в жизнь целей пакта Литве будет легче достичь и целей, предусмотренных в других правовых актах экономики замкнутого цикла Евросоюза «, – сказал на совещании кабмина в среду министр окружающей среды Кястутис Мажейка.

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