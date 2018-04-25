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Литва признана самой «пьющей» страной мира

Фото BFL/ Саулюса Жюры

Самой «пьющей» страной мира признана Литва: в среднем граждане там потребляют более 12 литров спиртного в год. Такие результаты исследования за 2017 год опубликованы в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В топ-10 наиболее «пьющих» стран планеты (исследование проводилось в 45 странах) вошли:

Литва — 12,3 л
Австрия — 11,8 л
Франция — 11,7 л
Чехия — 11,6 л
Люксембург — 11,3 л
Латвия и Ирландия — 11,2 л
Россия и Венгрия — 11,1 л
Германия — 10,8 л
Португалия — 10,7 л
Польша — 10,6 л

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В преимущественно мусульманской Индонезии среднестатический житель выпивает за год не более стакана алкоголя — 300 мл. Затем идет Турция — 1,4 л, Израиль — 2,6 л, Коста-Рика и Мексика.

korrespondent.net

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