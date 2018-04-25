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Литва призывает ЕК оценить воздействие «Пакета мобильности» на природу

Nuotrauka lrv.lt

Министры транспорта Литвы и еще восьми стран Евросоюза призвали Еврокомиссию как можно скорее оценить воздействие «Пакета мобильности» на амбиции «зеленого курса» Евросоюза.  

По мнению министров, встретившихся во вторник в Брюсселе, оценка воздействия должна быть подготовлена как можно скорее, чтобы было достаточно времени для исправления пакета, сообщило литовское Министерство коммуникаций и транспорта. 

«Мы не можем отрицать факт того, что требование возвращать транспортные средства противоречит и совершенно не согласуется с «зеленой» политикой. Мы обязаны провести всестороннюю оценку воздействия и исправить такие противоречия», – говорится в письме министров, адресованном вице-председателю Еврокомиссии Франсу Тиммермансу. 

В письме акцентировалось, что обязательство возвращать грузовики в страну их регистрации каждые восемь недель противоречит устремлениям политики превенции климатических изменений ЕС и Парижскому соглашению, после его реализации грузовики будут вынуждены ездить порожними, повысятся выбросы CO2.

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Встреча министров Литвы, Болгарии, Кипра, Эстонии, Венгрии, Латвии, Мальты и Румынии с Ф. Тиммермансом и членом Еврокомиссии Адиной Валеан состоялась после того, как в ЕК в прошлом году признала возможное негативное влияние «Пакета мобильности», обещала его оценить и предоставить решение еще до его вступления в силу. 

Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит транспортные компании стран, находящихся на периферии ЕС, и повысят уровень загрязнений на дорогах. 

Западные европейцы же повреждают, что ужесточение правил предотвратит путь нечестной конкуренции с дешевой рабочей силой стран Восточной Европы и более низкими налогами, а также улучшит положение работников. 

Большинство стран ЕС одобрили «Пакет мобильности» в декабре. По этому вопросу еще должно состояться голосование в парламенте, но возможно это будет не раньше мая. 

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