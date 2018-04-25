Литва призывает ЕК оценить воздействие «Пакета мобильности» на природу

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Министры транспорта Литвы и еще восьми стран Евросоюза призвали Еврокомиссию как можно скорее оценить воздействие «Пакета мобильности» на амбиции «зеленого курса» Евросоюза.

По мнению министров, встретившихся во вторник в Брюсселе, оценка воздействия должна быть подготовлена как можно скорее, чтобы было достаточно времени для исправления пакета, сообщило литовское Министерство коммуникаций и транспорта.

«Мы не можем отрицать факт того, что требование возвращать транспортные средства противоречит и совершенно не согласуется с «зеленой» политикой. Мы обязаны провести всестороннюю оценку воздействия и исправить такие противоречия», – говорится в письме министров, адресованном вице-председателю Еврокомиссии Франсу Тиммермансу.

В письме акцентировалось, что обязательство возвращать грузовики в страну их регистрации каждые восемь недель противоречит устремлениям политики превенции климатических изменений ЕС и Парижскому соглашению, после его реализации грузовики будут вынуждены ездить порожними, повысятся выбросы CO2.