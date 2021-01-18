Литва призывает ЕС ввести санкции для России из-за задержания А. Навального

В распространенном МИД Литвы сообщении подчеркивается, что решение России задержать А. Навального расходится с принципами цивилизованного правового государства и закрепленными Советом Европы принципами прав человека.

«Министерство расценивает эти действия российской правоохраны как часть инициированной официальной Москвой кампании по преследованию и уничтожению А. Навального. Похоже, что, осмелившись бросить вызов властям, А. Навальный допустил еще одну непростительную в понимании Москвы ошибку — остался жив и даже больше — объявил, что на него покушались», — говорится в сообщении МИД.

Арест А. Навального осудили также президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните.

«Ужасный арест лидера российской оппозиции А. Навального сразу же после его возвращения домой — это просто еще одно из доказательств усилий Кремля злоупотребить правами человека и демократическими свободами. Западные демократии не должны этому попустительствовать», — написал Г. Науседа в своем твиттере.

«Если у кого-то еще были иллюзии в здравом уме Кремля, они должны были исчезнуть теперь, когда весь мир наблюдает за трансляцией из Шереметьева», — написала в твиттере И. Шимоните.

Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, так как нарушил условия назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году.