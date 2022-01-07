TOP,Здравоохранение,Новости

Литва продаст Кипру 117 тыс. доз вакцины Comirnaty

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Литва откликнется на просьбу Кипра и продаст этому государству 117 тыс. доз вакцины Comirnaty от COVID-19.

Это решение в среду утвердило правительство. 

29 декабря Кипр обратился с просьбой продать ему вакцину производства фармацевтической компании BioNTech & Pfizer.

По данным Минздрава, Литва сейчас располагает примерно 523 тыс. 818 дозами этой вакцины. 

Кроме того, в первом полугодии этого года намечается доставить еще 2 млн 418 тыс. доз вакцины, только в январе будет доставлено более 349 тыс. доз. 

Ранее правительство дарило и одалживало вакцины от COVID-19 другим государствам. 

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.