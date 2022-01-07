Литва продаст Кипру 117 тыс. доз вакцины Comirnaty

Литва откликнется на просьбу Кипра и продаст этому государству 117 тыс. доз вакцины Comirnaty от COVID-19.
Это решение в среду утвердило правительство.
29 декабря Кипр обратился с просьбой продать ему вакцину производства фармацевтической компании BioNTech & Pfizer.
По данным Минздрава, Литва сейчас располагает примерно 523 тыс. 818 дозами этой вакцины.
Кроме того, в первом полугодии этого года намечается доставить еще 2 млн 418 тыс. доз вакцины, только в январе будет доставлено более 349 тыс. доз.
Ранее правительство дарило и одалживало вакцины от COVID-19 другим государствам.
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