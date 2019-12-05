  • Началась подписка на 2020 год!
default image
США выступили против участия России в саммитах G7

Подробнее...
default image
Литва просит Еврокомиссию включиться в надзор за проектом БелАЭС

Подробнее...
default image
Правящие Литвы отказываются от налога на имущество банков

Подробнее...
default image
В Норвегии число мусульман практически удвоилось за последние 10 лет

Подробнее...
default image
В Турции депортировали иностранных террористов

Подробнее...
default image
Центр исследования геноцида: П. Цвирка активно сотрудничал с "советами"

Подробнее...
default image
Г.Науседа обсудил с Д.Трампом военные закупки у США

Подробнее...
default image
Президент Украины рассказал об ожиданиях от нормандского саммита

Подробнее...
default image
Предложение Финляндии по бюджету ЕС осложнит положение Литвы

Подробнее...
default image
После повышения акциза нагревательный табак подорожает на 33 центов

Подробнее...
default image
Финляндия хочет существенно изменить и осовременить бюджет ЕС

Подробнее...
default image
НАТО обновило планы обороны Балтийских стран и Польши

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии заявили, что ЕС должен заняться собственной обороной

Подробнее...
default image
Саммит НАТО принял заявление по России

Подробнее...
default image
В.Томашевский: министр не утвердит договор об электрификации ж/д узла

Подробнее...
default image
Предлагается отменить обязательную охрану спикера сейма Литвы

Подробнее...
default image
ООН определила четкие задачи по спасению планеты

Подробнее...
default image
Мэрия Вильнюса рассматривает проект по национальному стадиону

Подробнее...
default image
Новые модели iPhone начнут представлять дважды в год

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс примет участие во встрече министров стран ОБСЕ

Подробнее...
TOP,Новости,Политика,Энергетика

Литва просит Еврокомиссию включиться в надзор за проектом БелАЭС

Фото lrv.lt

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в Брюсселе попросил новую Еврокомиссию (ЕК) как можно скорее обратиться к Беларуси с призывом провести в жизнь рекомендации по Белорусской АЭС (БелАЭС) еще до ввода ее в эксплуатацию.

Министерство энергетики сообщило, что все страны-члены Евросоюза (ЕС) получили от имени Литвы документ «о недопустимой ситуации в Беларуси в связи с невыполненными рекомендациями по стресс-тестам».

Ж. Вайчюнас во вторник на встрече с новой комиссаром по энергетике Кадри Симсон обсудил проблематику БелАЭС. По просьбе Литвы в среду повестка дня заседания Совета по энергетике дополнена вопросом о БелАЭС и проведении в жизнь сделанных во время стресс-тестов рекомендаций по безопасности.

Министр напомнил министрам стран-членам ЕС и ЕК, что Беларусь подчеркнуто старается ускорить строительство БелАЭС и одновременно затягивает процесс стресс-тестов, а также все еще не взяла обязательства провести в жизнь рекомендации, данные группой экспертов ЕС в 2018 году.

По словам Ж. Вайчюнаса, Литва надеется на активные действия ЕК и ее политическое лидерство в плане обеспечения того, чтобы при строительстве АЭС по соседству с ЕС соблюдались самые высокие международные стандарты ядерной безопасности.

«Стресс-тесты ЕС – хорошее и полезное средство, если все рекомендации независимых экспертов проводятся в жизнь до начала эксплуатации ядерных реакторов. Однако в случае с Беларусью мы со всей очевидностью наблюдаем, что существует реальная угроза и усилия Беларуси, направленные на то, чтобы БелАЭС была введена в эксплуатацию без выполнения хотя бы основных требований ядерной безопасности», – сказал министр для пресс-релиза.

«В таком случае инициативы ЕС по повышению ядерной безопасности бесплодны. Сегодня еще не поздно изменить ситуацию», – добавил он.

Литва критикует строительство БелАЭС в Островце, вблизи литовской границы из-за безопасности. Минск критику отклоняет.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600