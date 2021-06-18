Литва просит Ирак и Турцию ужесточить погранконтроль отправляющихся через аэропорты

В связи с ростом потоков нелегальной миграции из Беларуси Литва попросила правительства Ирака и Турции ужесточить контроль вылетающих из аэропортов этих стран.
«Мы обратились к правительству Ирака, правительству Турции, чтобы был усилен контроль отправляющихся через аэропорты. Поскольку у нас есть точные полеты, мы попросили, чтобы были предприняты действия», — сказал BNS глава МД Габриэлюс Ландсбергис.
Он сказал, что добивается встречи с министрами ИД этих стран в Италии в конце месяца. В Риме тогда будет проходить встреча министров коалиции стран, которая борется с группировкой «Исламское государство».
Г. Ландсбергис сказал, что хотел бы обсудить с министрами Ирака и Турции возможности и усиления контроля уезжающих из страны, и возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения.
По данным погранведомства, за этот год в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть почти 400 мигрантов, преимущественно граждане Ирака.
Это в пять раз больше, чем за весь 2020 год.