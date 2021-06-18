Литва просит Ирак и Турцию ужесточить погранконтроль отправляющихся через аэропорты

Он сказал, что добивается встречи с министрами ИД этих стран в Италии в конце месяца. В Риме тогда будет проходить встреча министров коалиции стран, которая борется с группировкой «Исламское государство».

Г. Ландсбергис сказал, что хотел бы обсудить с министрами Ирака и Турции возможности и усиления контроля уезжающих из страны, и возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

По данным погранведомства, за этот год в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть почти 400 мигрантов, преимущественно граждане Ирака.

Это в пять раз больше, чем за весь 2020 год.