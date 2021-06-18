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Литва просит Ирак и Турцию ужесточить погранконтроль отправляющихся через аэропорты

Фото pixabay.com

В связи с ростом потоков нелегальной миграции из Беларуси Литва попросила правительства Ирака и Турции ужесточить контроль вылетающих из аэропортов этих стран. 

 «Мы обратились к правительству Ирака, правительству Турции, чтобы был усилен контроль отправляющихся через аэропорты. Поскольку у нас есть точные полеты, мы попросили, чтобы были предприняты действия», — сказал BNS глава МД Габриэлюс Ландсбергис. 

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Он сказал, что добивается встречи с министрами ИД этих стран в Италии в конце месяца. В Риме тогда будет проходить встреча министров коалиции стран, которая борется с группировкой «Исламское государство».

Г. Ландсбергис сказал, что хотел бы обсудить с министрами Ирака и Турции возможности и усиления контроля уезжающих из страны, и возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения. 

По данным погранведомства, за этот год в Литву из Беларуси незаконно пытались попасть почти 400 мигрантов, преимущественно граждане Ирака.  

Это в пять раз больше, чем за весь 2020 год. 

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