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TOP,Новости,Политика,Энергетика

Литва просит об участии США в проблематике БелАЭС

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В связи с тем, что Беларусь завершает строительство Белорусской атомной станции (БелАЭС) в Островце, что у границы с Литвой, литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас попросил о большем вовлечении США в обеспечение безопасности в регионе. 

В телефонной беседе с секретарем США по энергетическим вопросам Дэном Бруйеттом литовский министр подчеркнул, что эта станция представляет ядерную и геополитическую угрозу Литве и всему региону, сообщило Министерство энергетики. 

«В случае с проектом газопровода Nord Stream 2  мы видим и приветствуем активные и эффективные действия США, не меньшее вовлечение США необходимо и вопросе другой региональной угрозы – БелАЭС», – сказал Ж. Вайчюнас.

Он отметил, что запуск атомной станции не следует приближать за счет безопасности. 

Во время беседы министр энергетики представил актуальные вопросы регионального газового сектора. С октября прошлого года на Клайпедский терминал сжиженного природного газа прибыли четыре крупных груза газа из США.  

Кроме того, обсуждались и уже проделанные и планирующиеся задачи по укреплению партнерства и трансатлантического сотрудничества в энергетической сфере.

Литва критикует строительство АЭС вблизи своей границы за несоблюдение требований безопасности и готова бойкотировать попадание электричества с БелАЭС на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса. 

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