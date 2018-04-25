Литва просит продлить срок приема беженцев

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Литва попросит больше времени для принятия беженцев – пока она приняла только половину, половина из которых сбежала, пишет новостной портал 15min.lt.

Из 1077 просителей убежища, которые должны были быть перемещены в Литву из стран Евросоюза (ЕС) и третьих стран, за четыре года перемещено меньше половины. Кроме того, большинство приехавших покинуло страну. Министерство внутренних дел (МВД) второй раз предлагает отложить отложить окончательный срок приема беженцев – на этот раз до конца 2022 года.

Из-за войны, конфликтов или преследований в таких государствах, как Сирия, Ирак, Эритрея, Афганистан, в 2015 году в Европу хлынули огромные потоки беженцев, и было договорено о механизме распределения просителей убежища среди стран-членов ЕС.

В 2015 году Литва обязалась принять 1105 беженцев. Впоследствии эта квота была уменьшена до 1077 человек, такое количество беженцев должно было быть перемещено до конца октября.

Однако, как указывает МВД, на сегодняшний день перемещено 490 человек – граждан Сирии, Ирака, Эритреи, Сенегала, Гвинеи-Бисау, а также лиц без гражданства.

Поскольку правительственная Комиссия по вопросам миграции приняла решение о том, что Литва продолжает участие в программах перемещения иностранцам, которые нуждаются в убежище, есть намерения установить новый срок выполнения квоты – до 31 декабря 2022 года. Представители Отдела коммуникации МВД указали 15min.lt, что проект правительственного постановления находится на стадии согласования с заинтересованными ведомствами.