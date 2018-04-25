Литва просит пять производителей дать пояснения по составу пищевых продуктов

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Литовское правительство просит пять международных производителей пищевых продуктов объяснить, почему состав продуктов, поставляемых на литовский рынок, отличается от состава в других странах Евросоюза.

По словам вице-министра юстиции Ирмы Гуджюнайте, если их объяснения не будут весомыми и убедительными, то может быть начато расследование в связи с нечестной коммерческой деятельностью, за которую предусматриваются штрафы до 100 тыс. евро.

«В данный момент мы отобрали конкретные товары и попросили их производителей выяснить, почему состав некоторых товаров в Литве иной, чем в других странах ЕС», – отметила в сообщении И. Гуджюнайте.

Ответы компаний на вопросы Государственной службы защиты прав потребителей ждут до конца октября.