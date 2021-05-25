Литва просит спецорганизацию ООН признать воздушное пространство Беларуси небезопасным

Литва просит Международную организацию гражданской авиации (ICAO) признать воздушное пространство Беларуси небезопасным и начать расследование о принуждении Минском к посадке летевшего в Вильнюс пассажирского самолета.
Как сообщает Министерство транспорта, Литва официально обратилась в эту специализированную организацию ООН в связи с воскресным инцидентом.
«Литва официально просит ICAO начать международное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого инцидента и готова предоставить всю информацию для такого расследования. Мы также просим признать воздушное пространство Беларуси небезопасным», — говорится в обращении министра транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса.
По его словам, есть серьезные признаки того, что принудительная посадка самолета Ryanair нарушает Чикагскую конвенцию и может считаться незаконным действием. Конвенция запрещает захват самолета или сознательное предоставление вводящей в заблуждение информации, которая представляет угрозу для безопасности самолета.
Как сказал М. Скуодис, Агентство Евросоюза по авиационной безопасности выразило обеспокоенность в связи с опасностью для коммерческих полетов над Беларусью. Агентство рекомендовало европейским авиаперевозчикам соблюдать осторожность при полетах в минском регионе информации о полетах.
Кабмин Литвы в понедельник запретил авиакомпаниям летать в Литву или из нее через воздушное пространство Беларуси.