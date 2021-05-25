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Литва просит спецорганизацию ООН признать воздушное пространство Беларуси небезопасным

Фото sumin.lrv.lt

Литва просит Международную организацию гражданской авиации (ICAO) признать воздушное пространство Беларуси небезопасным и начать расследование о принуждении Минском к посадке летевшего в Вильнюс пассажирского самолета. 

Как сообщает Министерство транспорта, Литва официально обратилась в эту специализированную организацию ООН в связи с воскресным инцидентом. 

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«Литва официально просит ICAO начать международное расследование, чтобы выяснить все  обстоятельства этого инцидента и готова предоставить всю информацию для такого расследования. Мы также просим признать воздушное пространство Беларуси небезопасным», — говорится в обращении министра транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса. 

По его словам, есть серьезные признаки того, что принудительная посадка самолета Ryanair нарушает Чикагскую конвенцию и может считаться незаконным действием. Конвенция запрещает захват самолета или сознательное предоставление вводящей в заблуждение информации, которая представляет угрозу для безопасности самолета. 

Как сказал М. Скуодис, Агентство Евросоюза по авиационной безопасности выразило обеспокоенность в связи с опасностью для коммерческих полетов над Беларусью. Агентство рекомендовало европейским авиаперевозчикам соблюдать осторожность при полетах в минском регионе информации о полетах. 

Кабмин Литвы в понедельник запретил авиакомпаниям летать в Литву или из нее через воздушное пространство Беларуси. 

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