Литва просит у СИБ кредит на смягчение последствий коронавирусного кризиса

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Литва ведёт переговоры с Северным инвестиционным банком (СИБ, Nordic Investment Bank) о кредите, который предназначался бы для смягчения последствий коронавирусного кризиса.

«Да, мы обратились в СИБ с просьбой о предоставлении кредита на смягчение последствий COVID-19. Этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании правления банка на этой неделе»,- указал BNS Минфин.

Планирующиеся сумма кредита и его продолжительность не указаны.

Министры Северных и Балтийских стран на прошлой неделе призвали СИБ максимально кредитовать затронутый коронавирусным кризисом регион, чтобы тем самым поддержать стабилизацию экономики.

СИБ 25 марта предоставил Эстонии кредит на сумму 750 млн евро сроком на 15 лет под переменные годовые — Euribor плюс 0,32 проц. пункта. Средства планируется пустить на поддержание экономики, бизнеса и населения.

Сейм Литвы недавно повысил с 904,6 млн евро до 5,4 млрд евро лимит чистых заимствований правительства на этот год. Министр финансов говорит, что правительство будет заимствовать и в Литве, и на международных рынках, а сумма 5,4 млрд евро не является окончательной.