Литва проснулась с пустыми улицами и закрытыми магазинами

Литва замедлила темп жизни с пятницы, когда были закрыты школы, детские сады, университеты, но с понедельника жизнь еще больше приостановилась.

Круглосуточный столичный супермаркет Maxima на улице Миндауго был закрыт для покупателей и откpылся только с 9 часов.

С понедельника правительство призвало работодателей организовать работу удаленным путем, полностью запрещены культурные мероприятия, посещение мест развлечений, спорта.

Пиццерия на центральном проспекте Гедиминаса закрыта с 16 марта и работает на вынос, занимается доставкой на дом или в офис.

Находящееся рядом кафе открыто, но за столики сесть нельзя, можно лишь купить что-то на вынос. Работница кафе Агата отмечает сокращение потока клиентов.

«Было, что уже в семь утра люди уже стояли, ждали открытия, а сегодня – необычно тихо» – сказала она BNS.

Карантин пока введен на две недели, но не исключается его продление.