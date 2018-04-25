default image
РФ и Беларусь приостанавливают ж/д сообщение с Украиной

Подробнее...
default image
Литва проснулась с пустыми улицами и закрытыми магазинами

Подробнее...
default image
Полиция Польши проводит проверки по соблюдению карантина

Подробнее...
default image
Г.Науседа и С.Сквярнялис обсудят ситуацию с коронавирусом

Подробнее...
default image
Великобритания изолирует всех людей старше 70 лет

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы обещает льготы бизнесу, меры поощрения экономики

Подробнее...
default image
С полуночи из Литвы не разрешили вылететь 6 литовцам, не впустили одного норвежеца

Подробнее...
default image
Литва закрыла границы иностранцам – за первый час были возвращены латыш и эстонец

Подробнее...
default image
Германия закрывает границу с тремя странами

Подробнее...
default image
На Кальварийском КПП въезда в Польшу ожидает автомобильная очередь в 13 км

Подробнее...
default image
Черногория - единственная страна Европы без коронавируса

Подробнее...
default image
Президент Литвы обещает экономические меры в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
В Литве введен карантин: 22 важнейших указания и рекомендации

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены еще 2 случая коронавируса, общее число -14

Подробнее...
default image
В США полиция попросила не совершать преступления во время коронавируса

Подробнее...
default image
Полчища оголодавших обезьян хлынули на улицы тайского города

Подробнее...
default image
Глава СОГГЛ: основные мощности сконцентрируем на границе с Латвией

Подробнее...
default image
В Литве с понедельника вводится карантин: закрываются магазины, границы для иностранцев

Подробнее...
default image
Вводится новый короткий номер по вопросам коронавируса– 1808

Подробнее...
default image
Wizz Air со вторника останавливает полёты в и из Литвы

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

Литва проснулась с пустыми улицами и закрытыми магазинами

Фото vilnius.lt

В понедельник утром Литва проснулась с опустевшими улицами и закрытыми магазинами, в стране введен беспрецедентный карантин с целью замедлить распространение нового коронавируса COVID-19. 

Этот понедельник по количеству транспорта в столице больше напоминает воскресенье. 

Работники заправочной станции Orlen в Павильнюсе, что на юге столице, пока не ощутили сокращения клиентов. 

«Пока людей меньше не стало. Молодежь приезжает ночью, покупают хот-доги, бутерброды, кока-колу. Возможно, сегодня будет ощутимо»,  – сказал BNS работавший ночью оператор заправки Владимир.  

реклама

Литва замедлила темп жизни с пятницы, когда были закрыты школы, детские сады, университеты, но с понедельника жизнь еще больше приостановилась. 

Круглосуточный столичный супермаркет Maxima на улице Миндауго был закрыт для покупателей и откpылся только с 9 часов.

С понедельника правительство призвало работодателей организовать работу удаленным путем, полностью запрещены культурные мероприятия, посещение мест развлечений, спорта. 

Пиццерия на центральном проспекте Гедиминаса закрыта с 16 марта и работает на вынос, занимается доставкой на дом или в офис.

Находящееся рядом кафе открыто, но за столики сесть нельзя, можно лишь купить что-то на вынос. Работница кафе Агата отмечает сокращение потока клиентов. 

«Было, что уже в семь утра люди уже стояли, ждали открытия, а сегодня – необычно тихо» – сказала она BNS.

Карантин пока введен на две недели, но не исключается его продление. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600