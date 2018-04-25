Литва проснулась с пустыми улицами и закрытыми магазинами

В понедельник утром Литва проснулась с опустевшими улицами и закрытыми магазинами, в стране введен беспрецедентный карантин с целью замедлить распространение нового коронавируса COVID-19.
Этот понедельник по количеству транспорта в столице больше напоминает воскресенье.
Работники заправочной станции Orlen в Павильнюсе, что на юге столице, пока не ощутили сокращения клиентов.
«Пока людей меньше не стало. Молодежь приезжает ночью, покупают хот-доги, бутерброды, кока-колу. Возможно, сегодня будет ощутимо», – сказал BNS работавший ночью оператор заправки Владимир.
Литва замедлила темп жизни с пятницы, когда были закрыты школы, детские сады, университеты, но с понедельника жизнь еще больше приостановилась.
Круглосуточный столичный супермаркет Maxima на улице Миндауго был закрыт для покупателей и откpылся только с 9 часов.
С понедельника правительство призвало работодателей организовать работу удаленным путем, полностью запрещены культурные мероприятия, посещение мест развлечений, спорта.
Пиццерия на центральном проспекте Гедиминаса закрыта с 16 марта и работает на вынос, занимается доставкой на дом или в офис.
Находящееся рядом кафе открыто, но за столики сесть нельзя, можно лишь купить что-то на вынос. Работница кафе Агата отмечает сокращение потока клиентов.
«Было, что уже в семь утра люди уже стояли, ждали открытия, а сегодня – необычно тихо» – сказала она BNS.
Карантин пока введен на две недели, но не исключается его продление.
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę