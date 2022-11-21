Литва рассматривает передачу Украине боеприпасов, но не гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS  – Будрис

Он отметил, что Вильнюс пока не может передать Украине гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS, поскольку из переговоров с союзниками пока не ясно, как эти мощности «особой важности» могут быть восстановлены.

«Пока таких способов и мер на временной оси нет, эти мощности мы сохраняем, эти конкретно названные», – сказал Будрис.

Литва намерена передать боеприпасы к германским гаубицам PzH 2000.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что решение ГСО о передаче боеприпасов для этого вида артиллерии является «очень важным».

Несколько дней тому назад он призывал обсудить идею о временной передаче Украине немецких гаубиц, которые есть у Литвы.

«Мы абсолютно единодушны в этом, я действительно очень рад. Понимаете, у нас, парламентариев, все время возникают разные идеи, мы их выкладываем на стол. Выкладываешь на стол одну идею, и рождается другая, которая тоже очень хороша», — заявил глава КНБО журналистам.

Он также подчеркнул, что нынешние мощности оборонной промышленности могут обеспечить поставки новых вооружений лишь через несколько лет.

«Главная причина здесь — состояние западной оборонной промышленности, ситуация. У тебя могут быть деньги, но товар ты получишь через несколько лет. И это надо оценивать, конечно, и в контексте восстановления своей боеготовности», — заявил он, отвечая на вопрос, почему ГСО решил пока не удовлетворять просьбу Киева о передаче гаубиц и NASAMS.

В свою очередь, министр национальной обороны Арвидас Анушаускас не стал подробно комментировать этот вопрос.

«Должен сказать, что встреча закрытая — мы не разглашаем ни аргументов, ни мнений», — заявил министр журналистам. — Литва как поддерживала Украину, так и будет поддерживать ее».

По словам А. Анушаускаса, вся литовская помощь Украине, включая невоенную, составляет более 640 млн евро, только военная помощь – 232 млн евро.

К. Будрис полагает, что в будущем основное внимание будет уделяться гражданской поддержке, особенно энергетическому сектору.

Он также подчеркнул, что Вильнюс будет всячески поддерживать Украину «до и после победы».

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