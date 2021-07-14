Литва рассматривает возможность участия в операции в Мали – М. Абукявичюс

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Литва рассматривает возможности присоединиться к военной операции в Мали, заявил замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

«Мы позитивно смотрим на возможное участие литовских военных в операции Takuba в Африке. Литва рассматривает возможности внести вклад в операцию, в данный момент мы анализируем различные варианты того, как это сделать лучше», – цитируются слова М. Абукявичюса в распространенном в среду пресс-релизе.

Этот вопрос обсуждался на удаленной международной встрече министров обороны, организованной Францией по ситуации в регионе Сахель.

На встрече представители Франции представили ситуацию с безопасностью в регионе, ход операции Task Force Takuba и пригласили страны вносить более активный вклад в эту операцию, которая призвана поддерживать вооруженные силы Мали.

В конце мая возможность направления военных в возглавляемую Францией антитеррористическую операцию в Мали рассматривал парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне (КНБО). Его члены дали положительную оценку такой возможности и рекомендовали правительству ее рассмотреть.

Если это одобрит и президент, а сейм предоставит мандат, то военные Сил спецопераций Литвы будут участвовать в возглавляемой Францией антитеррористической операции Barkhane в составе группы спецсил Takuba.

Глава КНБО Лауринас Касчюнас считает, что возможность отправки военных в новую миссию появилась с выводом военных из Афганистана, а участие в новой миссии было бы вкладом Литвы в международную безопасность.

Франция направила в Западную Африку более 5000 военных, которые помогают бороться с экстремистскими группировками. Операция проводится с 2013 года.

Нынешний вклад Литвы в Мали – почти 50 военных, часть которых служит в операции ООН Minusma. Еще два литовских военных осуществляют обучающую миссию Евросоюза для военных в Мали.