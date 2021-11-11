Литва руководствуется прецедентом ЕСПЧ о разворачивании мигрантов, заявила И. Шимоните

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литва руководствуется сформированным Европейским судом по правам человека прецедентом, предусматривающим исключения, когда можно применять тактику разворачивания мигрантов, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Так премьер-министр отреагаровала на сообщения, что Еврокомиссия будет требовать изменнения принятых миграционных заокнов Польши, Латвии и Литвы, которые позволяют разворачивать мигрантов.

«Это не позиция Брюсселя или чья-то позиция. Есть прецедент Европейского суда по правам человека в деле Испании и Марокко, там ясно сформулированы процедуры, прецедент, обстоятельства, в которых эта тактика может применяться. И, как я понимаю, то, что происходит у восточных границ Польской республики и Литовской республики — это абсолютно то, о чем говорится в решении суда», — заявила журналистам И. Шимоните.

Независимый брюссельский новостной портал EUobserver в среду сообщил, что ЕК, скорее всего, потребует, чтобы Польша, Латвия и Литва внесли изменения в недавно принятые законы, которые позволяют вытеснять мигрантов на территорию Беларуси.

«Мы всё еще оцениваем (ситуацию), но, полагаю, что будем просить изменить некоторые правовые акты», — цитируется И. Йоханссон.

С августа иностранцы, которые нелегально пытаются пересечь границу, разворачиваются и направляются в пункты погранконтроля или посольство в Минске. Всего в Литву не допущено 6320 человек с территории Беларуси.

Некоторые критики утверждают, что такие действия можно считать вытеснением, а это является нарушением европейской Конвенции о правах человека.

Пограничники Литвы утверждают, что они не вытесняют мигрантов, а не пропускают их на территорию Литвы.

«Наш долг (…) — защищать внешнюю границу ЕС, мы это и делаем, мы защищаем и свою национальную безопасность», — заявила А. Билотайте.

Министр заявила, что Литва готова ко всем возможным сценариям.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов, свыше 6 тыс. мигрантов не допущены на территорию Литвы.

Литва и другие страны Запада обвиняют режим Александра Лукашенко в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.