Литва с августа намерена отозвать посла в Минске, истекает его срок полномочий

Литва намерена отозвать посла в Беларуси, истекает срок его полномочий.
Согласно представлению правительству, Андрюс Пулокас должен быть отозван с должности посла в Минске с 5 августа.
С октября прошлого года А. Пулокас работает из Вильнюсе, когда был вызван для консультаций после того, как Беларусь потребовала сократить число работников в посольстве.
После отзыва посла посольство Литвы в Минске останется возглавлять временная поверенная в делах Литвы. Литва не признает Александра Лукашенко законно избранным президентом, поэтому вновь назначенный посол не сможет вручить ему верительные грамоты.
«Временная поверенная в делах Литвы остается в Минске до изменения обстоятельств», — сказала BNS главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите. Ее комментарий перед пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис.
Тогдашний президент Даля Грибаускайте назначила А. Пулокаса послом Литвы в Беларуси в июле 2016 года.
Послов назначает и освобождает от должности президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.