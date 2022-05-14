Литва с союзниками осудила кибератаки России в Украине, сообщает Минобороны

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Литва вместе с Евросоюзом и странами-союзниками резко осудила кибернетические атаки России в Украине, сообщило Министерство обороны.

«Литва поддерживает совместную декларацию ЕС, которая впервые не только резко осудила, но и возложила на Россию ответственность за предпринятую в первый день войны кибератаку в Украине», — сказал для пресс-релиза заместитель министра обороны Маргирис Абукявичюс.

Сообщается, что российская кибератака на спутниковую сеть KA-SAT, принадлежащую поставщику спутниковых услуг VIASAT, произошла 24 февраля, за час до начала военного вторжения.

По данным Минобороны, в результате мощной кибератаки в Украине были нарушены услуги связи ряда государственных органов и предприятий, а также услуги, предоставляемые в нескольких странах-членах ЕС.

«Очевидно, что эта безрассудная кибератака была прологом к более широкомасштабным военным действиям России в Украине и стремлением парализовать коммуникацию украинских властных структур в первые часы военной агрессии», — сказал Абукявичюс.

В заявлении Верховного представителя ЕС от имени Сообщества говорится, что кибератака 24 февраля является еще одним примером продолжающегося безответственного поведения России в киберпространстве, который противоречит принципам, согласованным всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций.

По словам заместителя министра обороны, ЕС и его союзники рассматривают дополнительные ответные меры для сдерживания и реагирования на такие злонамеренные действия России в киберпространстве.

«В то же время Литва вместе с другими государствами твердо обязалась и будет продолжать оказывать всемерную поддержку Украине, в том числе в сфере кибербезопасности», — сказал Абукявичюс.

По данным Минобороны, Европейский союз использует средства общего дипломатического ответа, называемого Дипломатическим пакетом кибербезопасности ЕС, для защиты от киберугроз со стороны третьих стран и реагирования на них. Этот ответ включает дипломатическое сотрудничество и диалог, превентивные меры по борьбе с кибератаками и санкции.

ЕС вводит целенаправленные ограничительные меры в отношении лиц или субъектов, причастных к кибератакам, которые оказывают значительное влияние и представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов. В настоящее время санкции за киберугрозы применяются к восьми лицам и четырем субъектам из России, Китая и Северной Кореи.

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