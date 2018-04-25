Литва сможет экспортировать яичные продукты в Новую Зеландию

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Литовские компании смогут экспортировать в Новую Зеландию яичные продукты, сообщила в среду Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).

Она утверждает, что получила подтверждение компетентного ведомства Новой Зеландии о том, что согласован ветеринарный сертификат на переработанные яичные изделия.

«Разрешение ввозить в Новую Зеландию яичные изделия – это еще одна из возможностей, открывающихся перед нашими компаниями. В стране строятся новые птицефермы, развиваются производственные мощности, поэтому мы надеемся, что наши компании успешно закрепятся на рынке этого государства Тихого океана», – отметил в пресс-релизе директор ГПВС Дарюс Ремейка.

Это уже третья группа пищевых продуктов, об экспорте которых договорились ведомства двух стран. В Новую Зеландию из Литвы экспортируется молоко и молочные продукты, согласованы сертификаты замороженных продуктов.

По словам Д. Ремейки, продолжаются переговоры по экспорту яичных изделий с ведомствами Малайзии, Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Саудовской Аравии, США.

Согласно данным ГПВС, в прошлом году из Литвы было экспортировано более 40 тонн яичной муки, замороженной яичной массы почти 870 тонн, а за семь месяцев этого года соответственно почти 33 тонны и более 850 тонн.

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