Литва собирается открыть рынок США для перевозчиков страны

Как минимум два литовских авиаперевозчика хотят расширить деятельность на рынке США и у них есть для этого реальные возможности, говорит министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.
По словам Скуодиса, осенью намечается подать заявку в органы США о проведении не позднее начала 2023 года аудита литовских авиакомпаний, позволяющего зарегистрированным в Литве самолетам летать в США.
«Это станет большим толчком для развития литовского авиационного бизнеса, создаст еще лучшие и более благоприятные условия для увеличения объемов бизнеса», — сказал Скуодис после встречи с министром транспорта США Питтом Буттиджичем в Лейпциге.
Как сообщает Министерство транспорта и коммуникаций, речь идет о перевозчиках грузов. По данным BNS, также анализируется возможность пассажирских полетов.
Литва стремится стать первой среди стран Балтии, в которой будет успешно проведен аудит и другие процедуры учреждений США, и она готова разрешить авиакомпаниям, зарегистрированным в стране, летать в США не только из Литвы, но и из других стран мира.
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