Литва создает коалицию стран для вывоза украинского зерна, получила поддержку Англии

«В первую очередь мы ищем дипломатическую поддержку, мы приложим усилия для формирования определенной группы государств, которые могли бы разблокировать Одессу согласно видению украинцев», — сказал во вторник BNS глава литовской дипломатии, посетивший Великобританию.

Ландсбергис обсудил блокаду Одесского порта с государственным секретарем Великобритании по иностранным делам Лиз Трасс. Она в принципе поддерживает такую ​​инициативу Литвы.

«Мы должны решать эту глобальную проблему обеспечения продовольствием, и Соединенное Королевство ищет срочное решение, как вывезти зерно из Украины», — сказала английский министр.

По словам Ландсбергиса, у Британии есть военная инфраструктура, которую можно отправить в Черное море для сопровождения зерновозов, но представители стран пока договорились о конкретных возможностях не говорить.

По словам литовского министра, сформированная им коалиция не будет согласовываться на уровне НАТО, но «это не означает, что в этой операции не может участвовать отдельное государство НАТО».

«Важно, чтобы об идее точно знали не только страны НАТО и Евросоюза, но и те страны, которые сегодня нуждаются в зерне. Цель — проинформировать страны Северной Африки, Ближнего Востока и Сахельского региона о том, что их благосостояние и доступ к продовольствию зависят от российской блокады и ее снятия», — пояснил Ландсбергис.

Роль Турции

Глава дипломатического ведомства страны отметает опасения, что участие НАТО в коалиции может быть расценено как участие Североатлантического Альянса в войне.

«Это не будет эскалация, вовлечение в войну. В данном случае это обеспечение продовольственного снабжения, эта коалиция будет нести ответственность не за окончание войны, а за то, чтобы у Украины была возможность накормить мир», — сказал политик.

И все же страны, решившие отправить в Черное море силы для сопровождения зерна, могут столкнуться с логистическими вызовами. Турция не позволяет военным кораблям проходить через Босфорский пролив с начала российского вторжения в Украину.

«Соглашения без Турции не будет, Турция должна быть членом этой коалиции, — сказал министр. — Нужно учитывать, что Турция сама является импортером зерна, в том числе и украинского».

По словам Ландсбергиса, несколько недель назад он обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по телефону: «Он признал, что это очень важный вопрос и нужно искать пути его конкретизировать».

Разминирование подступов к порту

Глава литовской дипломатии также заявил, что «было бы идеально, только не совсем реально», если бы вопросом вывоза зерна по морю занялась ООН. По его словам, для этого необходимо разрешение Совета Безопасности, в котором Россия имеет право вето.

По его словам, разминирование подступов к портам Одессы также обсуждается со странами, поэтому «необходима коалиция с сильными морскими государствами».

«Мы договорились подробно не комментировать этот вопрос до тех пор, пока не будут четких решений», — сказал Ландсбергис.

Блокада Одесского порта в последнее время стала особенно чувствительным вопросом, так как может нарушить поставки продовольствия в различные страны мира.

Глава ООН Антониу Гутерриш предупредил на прошлой неделе, что если растущий глобальный продовольственный кризис не будет взят под контроль, могут начаться массовый голод.

Он призвал Россию снять блокаду экспорта украинского зерна через черноморские порты.

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